Вот для чего нужно отверстие в разделочной доске: догадываются лишь единицы

Однако автор TikTok-канала olakekay предлагает отправлять через него нарезанные продукты в кастрюлю или миску.
Так овощи и фрукты легко попадают в кастрюлю без риска упасть на пол. Это просто, оригинально и может значительно упростить кулинарный процесс, уверяют в Сети.
Кроме того, разделочную доску можно использовать не только для резки продуктов. Положите ее в холодильник — и у вас появится дополнительная полка для хранения продуктов.
Удобно разместите на доске продукты с коротким сроком годности, а под ней — продукты с большим сроком хранения.
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