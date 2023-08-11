Вот для чего нужно отверстие в разделочной доске: догадываются лишь единицы

Однако автор TikTok-канала olakekay предлагает отправлять через него нарезанные продукты в кастрюлю или миску.

Так овощи и фрукты легко попадают в кастрюлю без риска упасть на пол. Это просто, оригинально и может значительно упростить кулинарный процесс, уверяют в Сети.

Кроме того, разделочную доску можно использовать не только для резки продуктов. Положите ее в холодильник — и у вас появится дополнительная полка для хранения продуктов.

Удобно разместите на доске продукты с коротким сроком годности, а под ней — продукты с большим сроком хранения.