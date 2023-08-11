Вот для чего нужно отверстие в разделочной доске: догадываются лишь единицы

19:17 2023-08-11

В Сети раскрыли второе предназначение отверстия на разделочной доске. Известно, что многие используют его, чтобы повесить доску и хранить ее вертикально.

Однако автор TikTok-канала olakekay предлагает отправлять через него нарезанные продукты в кастрюлю или миску.

Так овощи и фрукты легко попадают в кастрюлю без риска упасть на пол. Это просто, оригинально и может значительно упростить кулинарный процесс, уверяют в Сети. 

Кроме того, разделочную доску можно использовать не только для резки продуктов. Положите ее в холодильник — и у вас появится дополнительная полка для хранения продуктов.

Удобно разместите на доске продукты с коротким сроком годности, а под ней — продукты с большим сроком хранения.

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