Лицо будет как сморщенное яблоко: вот из-за чего ваша кожа состарится за пару дней

Первой популярной ошибкой является игнорирование солнцезащитного крема. Его использование особенно важно в летнее время. В противном случае солнечные лучи начнут повреждать кожу, нарушая в ней синтез меланина. Как следствие, пигментация и морщины появятся намного раньше.

Второй ошибкой считается наличие вредных привычек. Курение или алкоголь истощают кожу, провоцируя появление мелких морщин и изменение цвета лица. В частности, оно становится землистым. Неправильный уход также способен «состарить» лицо. Особенно, если слишком часто использовать кислоты или пилинги.

Спровоцировать преждевременное старение способна привычка не восполнять потерю жидкости. Одна из самых популярных ошибок – привычка спать на боку или лицом в подушку. Из-за этого на лице появляются заломы или морщины. Губительным для кожи также является малое количество сна. В частности, это провоцирует истощение организма и кожи.