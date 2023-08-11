Дачный эксперт рассказал об обязательных подкормках овощей в августе

Огурцы, кабачок, тыква нуждаются в азоте и калии. На 10 л воды добавляем столовую ложку нитрофоски.

Полив делаем под корень по литру на растение. Частота - раз в 10 дней.

Перцы, морковь, томаты, свекла, капуста, фасоль будут рады сульфату калия. Берем 15 г на 10 л воды. Удобряем по влажной почве.

Лук, чеснок не удобряем, они уже не нуждаются в дополнительном питании, забирая все, что нужно, из перьев.

Полезно будет полить все растения препаратом сенной палочки, она улучшает вкус и помогает усваиваться полезным веществам из почвы.