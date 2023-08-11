Цветовод со стажем рассказал, какие цветы надо высевать на рассаду в начале зимы

Эти растения нужно высевать зимой, чтобы они смогли зацвести к лету. Рассказываем подробнее о сроках.

В декабре/январе нужно посеять на рассаду такие цветы.

Гвоздика шабо и эустома, они должны высеваться зимой, потому что цвести смогут только через полгода после посева.

Лаванда должна пройти стратификацию, закаливание семян. Делается это так: перед посевом семена держим полтора месяца при низких температурах (2-4 тепла).

Примула цветет в начале лета. Если вы посадите ее в январе, тогда цветение состоится в июне.

Пеларгония может высаживаться на рассаду уже в ноябре, конечный допустимый срок - апрель. Обязательно досвечиваем саженцы лампой.

Пурпурная эхинацея цветет два месяца. Если посадить ее весной, зацветет на второй год. Если посадите в январе, то цветы увидите уже на первом году посадки.