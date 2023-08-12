Дачник со стажем научил, чем можно победить многих огородных вредителей и фитофтору

Настой против тли, клеща, оранжерейного и табачного трипса, яблонной медяницы, запятовидной щитовидки.

Также он помогает от серой гнили земляники, фитофтороза помидоров, картошки и фузариоза гладиолусов.

Растираем чесночные луковички, укладываем в банку, заливаем водой в соотношении 1:1. Герметично укупориваем и настаиваем до 10 дней.

Используем для опрыскивания растений. Для этого берем 25 мл настоя и размешиваем их в 10 л воды. Концентрат для обработки использовать нельзя!

А также чеснок может помочь ускорить прорастание семян капусты. Измельчаем 25 г зубчиков, смешиваем с семенами (100 г).

Потом 10 мин нужно потрясти все это в плотно закрытой емкости.