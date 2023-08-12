Как приготовить натуральный безопасный инсектицид из томатной ботвы

Вместо дорогих и небезопасных инсектицидов воспользуйтесь отваром из зелени помидоров. В ней много солонина, а это яд для многих вредителей огорода.

Для приготовления чудо-средства запаситесь томатной листвой и пасынками. Все это рубим мелко и заполняем половину десятилитрового ведра.

Растительные обрезки заливаем кипятком и делаем настой три часа. Потом его нужно проварить 20 минут.

Готовое средство разбавляем в соотношении 1:4, опрыскиваем растения на дачном участке.

Таким натуральным способом можно запросто отпугнуть от огородных посадок вездесущую тлю и надоедливого колорадского жука.