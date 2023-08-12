Как приготовить натуральный безопасный инсектицид из томатной ботвы

Вместо дорогих и небезопасных инсектицидов воспользуйтесь отваром из зелени помидоров. В ней много солонина, а это яд для многих вредителей огорода.
Для приготовления чудо-средства запаситесь томатной листвой и пасынками. Все это рубим мелко и заполняем половину десятилитрового ведра.
Растительные обрезки заливаем кипятком и делаем настой три часа. Потом его нужно проварить 20 минут.
Готовое средство разбавляем в соотношении 1:4, опрыскиваем растения на дачном участке.
Таким натуральным способом можно запросто отпугнуть от огородных посадок вездесущую тлю и надоедливого колорадского жука.
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