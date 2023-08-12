Три рецепта на основе чеснока, чтобы очистить сад и огород от опасных вредителей

Паутинный клещ, тля разбегутся кто куда после этого средства. Берем 500 г чеснока, измельчаем. Укладываем в трехлитровую банку, заливаем водой, ставим в темное, теплое место.

Держим смесь 5 суток. Потом процеживаем и обрабатываем пораженные растения. Перед опрыскиванием нужно развести концентрат: на 10 л воды берем 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла.

Еще одно средство против тли и паутинного клеща. На 10 л воды нужно взять 100 г сухих листьев и шелухи чеснока. Готовим настой сутки. используем свежим.

На погибель почковому клещу смородины готовим такой раствор. В 10 л воды добавляем 100 г чеснока, протертого на чесночной давилке. Хорошо все взбалтываем и процеживаем.

Используем жидкость в свежем виде, хранить нельзя. Опрыскиваем растения, когда идет этап бутонизации, повторяем после цветения. 10 л раствора уйдет на участок до 150 квадратных метров.