Русский князь, который разгромил кочевников

Одним из племен, нападавших на Русь, были печенеги.Исторически их относили к тюркам, а пришли они с территорий близь Аральского моря. На территорией славянских княжеств они устраивали набеги ни один десяток раз, до момента, когда в схватку с ними вступил князь, известный как Ярослав Мудрый.

Крупнейшей битвой того периода стало сражение под Любечем в 1016 году. Активно Ярослав использовал и наемников-викингов. На Руси их называли варягами. При этом битву он вел непосредственно не с печенегами, а со своим братом Святополком, который призвал печенегов в качестве союзников.

В 1019 году случилась новая битва - на реке Альче. В той битве Ярослав полностью разбил войско своего брата. После окончания войны за престол печенеги решили самостоятельно вторгнуться на Русь. Печени вплотную подошли к Киеву, где и случилось генеральное сражение.

Настолько велики были потери печенегов, понесенных в сражении с варяжскими дружинами Ярослава, что они оказались неспособны вновь прийти на русские земли.