Массовая драка из-за музыки произошла в Дагестане

Спор между жителями села Шумелик и Батыр-Мурза в Дагестане превратился в масштабную драку. По сведениям СМИ, конфликт возник из-за разногласий по поводу выбора музыки. Напряжение между двумя соседними селами нарастало, пока не достигло своего пика в день групповой стычки.

Сотрудники полиции из разных районов прибыли на место происшествия в попытке прекратить драку и восстановить порядок.

Вмешательство администрации и руководства местного Министерства внутренних дел позволило остановить насилие, но полная информация о пострадавших пока не доступна.