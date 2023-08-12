Звезда фильма «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко найдена мертвой в собственной квартире

Актриса и переводчик Белла Ко обнаружена 10-го августа мертвой в своей квартире по улице Перерва в Москве, сообщает ИА Регнум.

По данным источника агентства, причиной смерти называется тяжелое онкологическое заболевание. На момент ухода актрисе было 54 года.

Белла Ко закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Зрители знают ее по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский».

Кроме этого, артистка озвучивала персонажей многих известных мультфильмов и кинофильмов, включая «Историю игрушек», «Суперсемейку», «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца» и других.