Жених в Италии отомстил невесте, отказав ей в браке при 200 гостях

Необычная история произошла на свадьбе в Турине, сообщает МК. 64-летний Массимо Сэгре отказался жениться на 47-летней невесте Кристине перед 200 гостями.

Сэгрэ и Сейманди 3 года встречались до свадьбы, и в своем городе оба известные люди. Жених - банкир, невеста - известный политконсультант.

Отказав невесте, Сэгре упомянул роман Кристины с адвокатом. Вместо того, чтобы отменить бракосочетание, он решил сказать свое «нет» во время церемонии, куда был приглашен высший свет города.

Сэгрэ предложил Сейманди отправиться в медовый месяц с адвокатом и удалился. Гости были в шоке.

Местные СМИ пишут, что Сейманди намерена подать иск против экс-жениха из-за страданий и потери репутации, пережитых после происшествия. Бывшая невеста заявила, что над ней теперь «смеется вся Италия» и показывают пальцем на улице.