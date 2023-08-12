Как правильно бросать макароны в воду: 3 частые ошибки при приготовлении гарнира

Проблема состоит в том, что люди далеко не всегда бросают макаронные изделия в жидкость правильно. В итоге получается слипшийся и не самый аппетитный гарнир. Итак, что не так делают многие хозяйки при варке макарон?

2. Бросать макароны в холодную воду

Некоторые кулинары-любители отправляют макаронные изделия в кастрюлю с жидкостью, которая даже не начала нагреваться.

Если продукт будет находиться в воде, которая постепенно набирает температуру, то блюдо вряд ли получится качественным. Скорее всего, макароны слипнутся и лишатся своего яркого вкуса. Поэтому сухие макаронные изделия должны сразу попасть в кипящую воду.

2. Бросать макароны в только начавшую кипеть воду

О том, что продукт нельзя отправлять в холодную воду, знают многие хозяйки. Но это не означает, что они всё делают правильно. Некоторые кулинары высыпают макароны в жидкость, которая только что начала бурлить.

Такая спешка ни к чему. Нужно подождать до тех пор, пока с момента начала кипения не пройдёт хотя бы 20 секунд. Гарнир получится вкусным только в том случае, если сухие макароны попадут в сильно бурлящую жидкость.

3. Бросать макароны так, что они ломаются

Бросать макаронные изделия в кастрюлю нужно аккуратно: так, чтобы продукт не повредился. В противном случае произойдёт выделение крахмала, который приведёт к падению вкусовых качеств и слипанию блюда.

Некоторые хозяйки специально ломают спагетти перед тем, как бросить их в воду. Не делайте так. Просто поставьте макароны в кастрюлю с кипящей жидкостью. Вскоре нижняя часть продукта размягчится, а спагетти медленно опустятся в воду сами.