В чем состоит секрет идеальных котлет: повара раскрыли основные хитрости

13:53 2023-08-12

Многим хочется сэкономить время и приобрести уже готовый фарш. Однако вряд ли он будет в достаточной степени качественным и вкусным.

При самостоятельном изготовлении всегда есть возможность провести тщательный отбор ингредиентов и составить пропорции по своему усмотрению. Поэтому фарш лучше готовить самостоятельно. 

Многим хочется сделать котлеты более полезными, поэтому блюдо готовят на основе птицы или же говядины. Но в таком случае блюдо может получиться сухим и невкусным.

Поэтому нужно либо смешивать основной вид мяса со свининой, либо добавлять немного сала. Многие знают о том, что лук помогает сделать блюдо ароматным и сочным. Однако сырой овощ может показаться кому-то не совсем вкусным.

Поэтому можно улучшить качество фарша с помощью одной простой хитрости. Для этого лук нужно обжарить до полной готовности. Такие котлеты получаются более вкусными. 

Не стоит бояться испортить котлеты избыточным количеством жирных компонентов: в большинстве случаев котлеты получатся более вкусными. Потребуется просто добавить в фарш пару ложек жирных сливок или кусочек сливочного масла.

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