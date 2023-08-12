В чем состоит секрет идеальных котлет: повара раскрыли основные хитрости

При самостоятельном изготовлении всегда есть возможность провести тщательный отбор ингредиентов и составить пропорции по своему усмотрению. Поэтому фарш лучше готовить самостоятельно.

Многим хочется сделать котлеты более полезными, поэтому блюдо готовят на основе птицы или же говядины. Но в таком случае блюдо может получиться сухим и невкусным.

Поэтому нужно либо смешивать основной вид мяса со свининой, либо добавлять немного сала. Многие знают о том, что лук помогает сделать блюдо ароматным и сочным. Однако сырой овощ может показаться кому-то не совсем вкусным.

Поэтому можно улучшить качество фарша с помощью одной простой хитрости. Для этого лук нужно обжарить до полной готовности. Такие котлеты получаются более вкусными.

Не стоит бояться испортить котлеты избыточным количеством жирных компонентов: в большинстве случаев котлеты получатся более вкусными. Потребуется просто добавить в фарш пару ложек жирных сливок или кусочек сливочного масла.