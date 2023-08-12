4 ошибки которые портят вкус борща: их допускают многие хозяйки

Важно не только отварить само мясо, но еще и добавить овощи, которые отдадут свой аромат. Как правило, советуют отправлять целую луковицу, морковь и сельдерей. Бульон варят на медленном огне для того, чтобы его вкус получился более насыщенным и приятным.

Обжаренные овощи тоже являются важным компонентом насыщенного борща. Для того, чтобы суп вышел максимально ароматным, к луку с морковью стоит добавить томатную пасту и немного болгарского перца.

Такая зажарка станет идеальным компонентом борща. Чаще всего борщ теряет свой оттенок только потому, что хозяйки неправильно работают со свеклой. Для этого овощ важно жарить на отдельной сковородке.

Для того, чтобы цвет получился более насыщенным, нужно добавить немного сока лимона. Многие знают о том, что данный компонент придает борщу особый аромат. Если же ввести его слишком рано, то о наличии чеснока никто и не догадается. Поэтому измельченный компонент вводят только за пару минут до полной готовности.