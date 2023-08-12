Сладости из СССР, вкус которых неповторим

Наверное, самым популярным лакомством в СССР было пирожное «картошка». Назвали его так, скорее всего, из-за внешнего сходства. Вкус настоящей советской «картошки» помнит каждый ребенок, рожденный в Советском Союзе. Это пирожное изготавливали в разных формах, даже в виде фигурок животных.

«Персики» - это пирожное, которое продавалось во многих кондитерских и булочных магазинах. В качестве начинки использовалось или просто варенье, или варенье со сгущенкой. «Персики» также готовили многие советские женщины на различные праздники.

Советский «Наполеон» - это торт, который частенько бывал на праздничных столах. В кондитерских продавался торт, сделанный из тонких слоеных коржей с заварным кремом. Каждая советская семья любила такое лакомство.

Раз уж мы заговорили о тортах, необходимо упомянуть знаменитый торт «Птичье молоко». Это тот случай, когда дома было невозможно испечь даже что-то подобное, потому что рецепт был засекречен. Под изготовление «Птичьего молока» был создан отдельный цех, но торт все равно был в дефиците: слишком много желающих его купить создавали огромные очереди.

Шоколадная колбаса – это, конечно, не «Птичье молоко», но тоже отличный десерт. Здесь нет никого сложного рецепта, а ингредиенты очень простые: печенье, молоко, сливочное масло, сахар и какао.