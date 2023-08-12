Любовь Орлова считала, что о Сталине нельзя судить по шаблону

Любовь Орлова была кумиром многих поколений советских людей и считалась лицом эпохи СССР и любимой актрисой Сталина.

Народная артистка СССР Любовь Петровна Орлова родилась в 1902 году, а ушла из жизни в 1975-м. Популярность ее была на пике в 30-40-е годы. Один за одним вышли фильмы «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна», где она сыграла главные роли.

Актриса также написала в 1961-м году свои мемуары, где осудила подлость тогдашнего лидера страны Никиты Хрущёва и его приспешников, предавших и оклеветавших Сталина после смерти вождя.

Подлые, подлые люди! Тысячу раз это слово написать, и все равно будет мало для выражения такой подлости.

Всех ругательств мира не хватит, чтобы выразить мое мнение о негодяях, предавших своего Вождя! Кем они были бы без него?

Когда Сталин был жив, они пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас торжествуют, пытаются после его смерти одолеть покойника. Подло и мерзко!

Звезда написала, что о таком человеке, как Сталин, нельзя судить по шаблону. Она была возмущена тем, что некоторые его «современники» пытаются выставить Сталина в черном свете.

Киноактриса задалась вопросом: откуда взялся образ, где собраны чуть ли не все людские пороки, придумано выражение "культ личности"? И отвечает сама же:

Обнаглевшая бездарь. Им задуматься бы об отсутствии таланта, а они валят все на Сталина! Сталин помешал им реализоваться, состояться. Как бы не так!

По мнению Любови Орловой, одним из основных качеств Сталина была скромность. Простые одежда, мебель, еда. Но и в простоте ощущалось свойственное вождю величие.

Киноактриса вспоминала, что Сталин всегда держался очень просто, без всякой рисовки - так, как, по её мнению, ведут себя люди, обладающие внутренней мощью.