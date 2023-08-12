С 18 августа деньги россиян в долларах и евро начнут принудительно изымать

C начала лета 2023 года российские банки начали один за другим вводить комиссию для своих клиентов, которые хотят внести наличную валюту в долларах или евро на свои банковские счета. Уже с 18 августа 2023 года деньги россиян в двух этих валютах начнут принудительно изымать в размере 10% от суммы зачисления, причем происходить это будет в обязательном порядке.

Такая крайне неприятная неожиданность ждет клиентов финансового учреждения «Ренессанс Банк», и к такой неожиданности всем и каждому определенно совершенно точно нужно быть в полной мере готовым. Размер комиссии составляет 10% от суммы зачисления, однако взимается она в случае если счет пополняется на $10 000 долларов или евро в течение одного календарного дня. Комиссия списывается в рублях исходя из суммы зачисления денег, а конвертация валют происходит по курсу ЦБ РФ.

Если у россиянина нет денег на рублевом счете для оплаты комиссии, необходимую сумму денег у него спишут с банковского счета в долларах или евро, пополненного наличными, а размер списания будет зависеть от внесенной денежной суммы и, кроме того, от курса ЦБ РФ на день зачисления денежных средств на счет. Столкнуться с такой комиссии могут все и каждый уже с 18 августа, пользуясь услугами кредитной организации «Ренессанс Банк». Фактически она будет принудительно изымать деньги своих собственных клиентов, делая это ради своего собственного обогащения.

Учитывая данную комиссию, очевидно что вносить наличные на банковский счет лучше в другой кредитной организации, где нет такой колоссальной комиссии, из-за которой фактически десятая часть вносимой суммы в долларах или евро будет полностью потеряна.