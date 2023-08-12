Почему надо есть кабачки: комментарий доктора

Можно включать кабачки в детский рацион, а также они полезны для пожилых и людей, которые столкнулись с проблемами со здоровьем.

Такое заявление сделала гастроэнтеролог Екатериан Кашух, пишет «Газета.Ru».

Кроме этого, кабачки считаются низкокалорийными продуктами. В 100 граммах всего 24 калории, а значит, что можно включать различные блюда из этого овоща в свое меню, если хочется сбросить вес.

Надо учитывать, что кабачки почти на 90 процентов состоят из воды, а значит, что еще и помогают поддерживать водный баланс.

Также надо добавить, что в кабачках много витаминов, полезных соединений, которые положительно сказываются на самочувствии, работе кишечника.

Выбирать в рацион лучше незрелые плоды, которые обладают более нежным вкусом.