Правильная жарка картошки: многие хозяйки так не делают

После этого их следует просушить, а только потом переходить к готовке. Чтобы в процессе готовки получилась хрустящая и золотистая картошка, а не кашица, нужно помнить, что не стоит нарезать овощ слишком большими кусками.

Желательно, чтобы все брусочки были одинаковыми, в этом случае корнеплод прожарится равномерно, можно избежать пригорания. Еще одно важное правило заключается в том, что не нужно сразу начинать помешивать картошку на сковороде.

Лучше подождать минут 5-6, когда появится небольшая корочка. В процессе жарки не стоит часто повторять процедуру, а достаточно сделать этого 2-3 раза. Соль можно добавлять в самом конце приготовления.

Если сделать это в начале, то картофель выделит сок, который будет препятствовать хорошей обжарке, а в итоге про аппетитную и хрустящую корочку можно забыть.