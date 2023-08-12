Компактный кроссовер Belgee X50 поступил в продажу

Производство китайского паркетника Geely Coolray было налажено на мощностях завода «БелДжи» в Жодино (Беларусь) осенью 2020 года. Напомним, на родине бренда, в Китае, эта модель, в основу которой легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), продаётся с 2018 года под именем Binyue. Теперь кроссовер «беларусифицировали»: он выпускается на том же предприятии, но под именем Belgee X50 и с соответствующими логотипами.

Цена «икс пятидесятого» в стартовом исполнении Comfort составляет 62 815 белорусских рублей. За средний вариант Luxury просят не менее 65 875 белорусских рублей. А покупка топовой версии Flagship обойдётся не менее чем в 73 950 белорусских рублей (около 2,9 млн рублей).

Под капотом у Belgee X50 / Geely Coolray находится бензиновая 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод у такого кроссовера может быть только передним.

Пока что не было и официальных сообщений о том, будут ли такие паркетники поставляться в РФ. Стоит отметить, что Coolray на сегодняшний день остаётся одной из самых востребованных моделей на российском рынке.