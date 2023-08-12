Названы два автомобиля, на которые скоро перейдут российские чиновники

На фото новый седан стоял рядом со «старшим братом» Aurus Senat. Предполагается, что именно на эти автомобили начнут переходить российские чиновники до конца текущего года.

«Впечатления — только позитивные. Машина нравится. Напомним, что АВТОВАЗ может начать выпускать эту машину уже в конце 2024 года», — сообщает «На заводе».

Напомним, LADA Aura — это удлиненный седан на платформе Vesta, получивший увеличенную на 25 см колесную базу, улучшенную шумоизоляцию, выдвижной подлокотник сзади, отделанный натуральной кожей салон и премиальную аудиосистему.

Под капотом «Аура» оснащена 122-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 1,8 литра, работающим в паре с автоматической коробкой передач.

Презентация модели состоялась в начале июня на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи.