Пчеловод-эксперт: хороший мед при правильных условиях может храниться тысячу лет

17:59 2023-08-12

Если соблюдать все правила, то качественный мед может храниться длительное время: от года до тысячи лет", - рассказал пчеловод.

Хранить продукт рекомендуют в холодильнике.

"Чем ниже температура, тем дольше срок годности меда", - отмечает эксперт, добавляя, что повышенная температура (+35 градусов) негативно сказывается на качестве меда. Особенно это касается гречишного меда.

"Это единственный неустойчивый к комнатной температуре сорт, он сразу начинает расслаиваться", - подчеркнул пчеловод.

"Мед устойчив к любым морозам и перепадам температур, если его из холода поместить в тепло - на качестве это никак не скажется", - уверяет пчеловод.

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