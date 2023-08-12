Пчеловод-эксперт: хороший мед при правильных условиях может храниться тысячу лет

Хранить продукт рекомендуют в холодильнике.
"Чем ниже температура, тем дольше срок годности меда", - отмечает эксперт, добавляя, что повышенная температура (+35 градусов) негативно сказывается на качестве меда. Особенно это касается гречишного меда.
"Это единственный неустойчивый к комнатной температуре сорт, он сразу начинает расслаиваться", - подчеркнул пчеловод.
"Мед устойчив к любым морозам и перепадам температур, если его из холода поместить в тепло - на качестве это никак не скажется", - уверяет пчеловод.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__