COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые

Большинство людей, заболевших COVID-19, полностью выздоравливают, однако, по имеющимся данным ВОЗ, примерно у 10-20 процентов людей, выздоровевших после первоначально перенесенной болезни, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия, известные под общим названием "состояние после COVID-19" или "долгий COVID".

"Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют..., зудят и темнеют", — говорится в сообщении журнала.

При этом, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится.

"Мы диагностировали дизавтономию (нарушение работы вегетативной нервной системы), вторичную по отношению к SARS-CoV-2 и связанную с длительным COVID. Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови", — указывает журнал.