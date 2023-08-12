Три совета, которые предотвратят пожелтение листьев на огурцах

Своевременное проведение профилактических мер убережет огурцы от появления желтых листьев, их дальнейшего засыхания и опадания.

Используем перекись водорода, эффективно, просто, дешево. На четыре стакана воды добавляем 10 мл перекиси.

Предварительно воду отстаиваем. Обработку листвы делаем только свежим раствором.

Нашатырь можно применять два раза в месяц, регулярно. Это отличная профилактическая мера. В ведро воды выливаем 4 столовых ложки нашатырного спирта. Опрыскиваем растения.

Для полива можно брать раствор из шелухи лука. В кастрюлю на 10 л добавляем литр шелухи. Кипятим несколько минут. Потом настаиваем 14 часов.

Далее разбавляем концентрат: на 2 л настоя идет 8 л воды. Поливаем или опрыскиваем огурцы.