Три совета, которые предотвратят пожелтение листьев на огурцах

Своевременное проведение профилактических мер убережет огурцы от появления желтых листьев, их дальнейшего засыхания и опадания.
Используем перекись водорода, эффективно, просто, дешево. На четыре стакана воды добавляем 10 мл перекиси.
Предварительно воду отстаиваем. Обработку листвы делаем только свежим раствором.
Нашатырь можно применять два раза в месяц, регулярно. Это отличная профилактическая мера. В ведро воды выливаем 4 столовых ложки нашатырного спирта. Опрыскиваем растения.
Для полива можно брать раствор из шелухи лука. В кастрюлю на 10 л добавляем литр шелухи. Кипятим несколько минут. Потом настаиваем 14 часов.
Далее разбавляем концентрат: на 2 л настоя идет 8 л воды. Поливаем или опрыскиваем огурцы.
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