Бывалый садовод рассказал про основные моменты в успешном выращивании щавеля

Растет щавель в тени, хорошо себя чувствует на суглинках, уровень кислотности почвы не играет особой роли. Но вот в заболоченных участках растению будет плохо.

Сеять нужно во влажную землю на достаточную глубину, соблюдайте интервалы между рядами м семечками. Саженцы нужно мульчировать торфом.

Взойдут они через 14 дней после посева семян. Под полиэтиленовой пленкой процесс пойдет быстрее, всходы будут на 3-5 день.

На одном месте можно растить щавель до 4 лет, потом урожай упадет. Лучшие почвы для растения - суглинок, супесь, земля, богатая гумусом.

Хорошо растет на торфяных дренированных грунтах.

За один сезон можно вырастить щавель всего раз. Угоститься свежими листьями получится летом. На семена оставляем несколько растений, не обрезая у них листья.