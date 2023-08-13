Дачный эксперт научил эффективному способу борьбы с мышами на дачном участке

Этот трюк очень простой, не нужно особых усилий или больших трат. Покупаем для начала настойку перечной мяты спиртовую и масляную - два варианта.

Далее их нужно будет объединить в один состав. Смесь заливаем в бутылку и хорошо встряхиваем. Еще нам пригодится шприц с иглой.

Раствор из бутылки набираем в шприц и заливаем аккуратно во все подозрительные щели и отверстия, где могут прятаться грызуны.

Запах будет очень приятным, несколько дней вы будете наслаждаться на даче свежим ароматом мяты. а вот мыши совсем не обрадуются.

После первой такой обработке они начнут уходить с участка куда-нибудь подальше.