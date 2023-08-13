Дачник со стажем рассказал, что делать, когда решили высадить клубнику в другое место

Перед высаживанием в другое место сделайте такую подкормку. На 10 л воды добавьте 15 капель йода. Поливаем землю под каждым кустом.

Предварительно полейте землю чистой водой. Можно делать подкормку после обильного дождя. Не затрагивайте йодной жидкостью листья ягодника.

Удачный момент для обработки - после проведения стрижки кустов. Такая подкормка прогоняет жуков с растений надолго.

Перед высадкой не забудьте обработать новую территорию. Раствор используем тот же. Проливаем землю йодной водой очень обильно.

Потом ждем 3-4 дня и смело высаживаем кустики на новое место.

В этом случае и вредителей не будет, и ожоги растение не получит. Но важно не превышать дозировку, тут точность очень важна.