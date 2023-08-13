Ошибка, из-за которой водитель быстро устает за рулем

10:15 2023-08-13

Причина резкого ухудшения самочувствия находящегося за рулём человека может быть весьма неожиданной.

Речь идёт об обстоятельстве, на которое многие водители не обращают никакого внимания. Это неправильно отрегулированное автомобильное сиденье.

Нужно отрегулировать кресло так, чтобы сидящий в нём водитель чувствовал себя максимально комфортно.

Сиденье не должно находиться слишком далеко от руля и приборной панели. В противном случае постоянно вытянутые руки будут сильно уставать.

Слишком близкое расположение сиденья к рулю тоже не приветствуется: у автомобилиста будет мало пространства для совершения нужных действий в сложной дорожной ситуации. Не стоит забывать и о правильной регулировке руля.

Каждый водитель должен запомнить: комфорт при управлении транспортным средством заметно снижает риск быстрой усталости, а значит, и попадания в дорожно-транспортное происшествие.

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