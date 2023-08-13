Ошибка, из-за которой водитель быстро устает за рулем

Речь идёт об обстоятельстве, на которое многие водители не обращают никакого внимания. Это неправильно отрегулированное автомобильное сиденье.

Нужно отрегулировать кресло так, чтобы сидящий в нём водитель чувствовал себя максимально комфортно.

Сиденье не должно находиться слишком далеко от руля и приборной панели. В противном случае постоянно вытянутые руки будут сильно уставать.

Слишком близкое расположение сиденья к рулю тоже не приветствуется: у автомобилиста будет мало пространства для совершения нужных действий в сложной дорожной ситуации. Не стоит забывать и о правильной регулировке руля.

Каждый водитель должен запомнить: комфорт при управлении транспортным средством заметно снижает риск быстрой усталости, а значит, и попадания в дорожно-транспортное происшествие.