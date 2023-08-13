Умерла дочь легендарного конструктора и ученого Сергея Королева Наталья

11:55 2023-08-13

88-летняя наследница основоположника советской космонавтики была высококвалифицированным хирургом, на ее счету свыше 200 научных работ.

Координатор программ российской Федерации космонавтики Ирина Исаева сообщила об уходе из жизни дочери основоположника советской космонавтики Сергея Королева Натальи. Как уточняет ТАСС, Наталье Сергеевне было 88 лет.

Сыновья подтвердили информацию, — уточнила Исаева.

По словам историка российской космонавтики Александра Железнякова, прощание с наследницей легендарного конструктора состоится 15 августа.

Наталья Королева являлась почетным гражданином города Королева в Подмосковье. Доктор медицинских наук работала хирургом и профессором в Московской медакадемии им. И. М. Сеченова, она удостоена Государственной премии СССР. На ее счету - более 200 научных работ и несколько книг о знаменитом отце.