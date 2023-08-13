Несколько дачных лайфхаков для выращивания отменного урожая помидоров на даче

Рассказываем о секретах правильного удобрения томатов. Делаем это на ранней стадии роста, потом держим паузу. Ждем образования завязей.

При избыточном внесении азота этот процесс будет замедлен. А вот когда завязь уже образовалась, можно смело давать подкормку.

Поливая томаты, добавьте 4 капли йода в ведро. Такая вода поможет вырастить более крупные помидоры, и созреют они гораздо раньше.

Чтобы придать сладости томатам, подкормите их во время плодоношения зольным раствором. Добавляем на 10 л стакан золы. Пол литра на куст будет достаточно.

Чтобы предупредить заболеваемость помидоров, когда растет ботва, опрыскивайте ее водным раствором соды: столовая ложка на 5 л воды, туда же добавляем столовую ложку масла растительного, чайную ложку мыла, аспирин - три таблетки.

Разводим в теплой воде. Обработки делаются раз в три недели.