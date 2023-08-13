Что делать при появлении на огуречных листьях желтых пятен: советы дачного эксперта

Такие размытые светлые пятна на листьях огурцов часто указывают на недостаток магния.

Обычно они возникают сначала на нижнем ярусе листьев, потом поднимаются дальше.

Магний нужен листьям для синтеза хлорофилла, это жизненно важный элемент для растения.

Чтобы решить проблему желтых пятен, дайте огурцам магнезию (сульфат магния).

Разведем в 10 л воды 10 г удобрения. Раствором опрыскиваем все огуречные листья с обеих сторон.

Также нужно по пол стакана подкормки вылить под корень каждому кусту.

Вскоре вы заметите улучшения, пятна начнут исчезать. Растения вернут себе жизненную силу.