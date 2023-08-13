Какую подкормку надо дать огурцам и томатам в августе, чтобы они завалили плодами

В августе имеет смысл подкормить томаты и огурцы лимонной кислотой. Тогда урожая будет очень много и вкус будет отменным.

В это время томаты и огурцы перегружены тяжелыми плодами, цветы опадают, потому что куст растерял все свои силы.

Если дать дополнительное питание в этот момент, появятся новые завязи, цветы не будут осыпаться. Еще успеет поспеть одна волна плодов. Значит, урожай будет богаче.

Растения после такой подпитки будут лучше впитывать из земли полезные вещества. Сама лимонка не питает растения, она помогает им набираться сил из почвы.

Также добавка будет полезна для почвенных бактерий, которые тоже помогают растениям расти и плодоносить.

Раствор готовим так: на 10 л воды добавляем столовую ложку кислоты. Поливаем под корень по пол литра.