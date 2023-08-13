Дачный эксперт рассказал, чем лучше всего подкармливать вишневые деревья, чтобы были здоровы и хорошо плодоносили

Весной нужно дать деревьям зольную подкормку. На 10 л воды добавляем литровую банку золы, столовую ложку мочевины, 2 больших ложки бесхлорного калия,
На одно растение идет 3-4 ведра. Удобряем по влажной почве.
Бесхлорный калий можно заменить калийной селитрой. Берем две большие ложки. Когда рост завязей самый активный, опрыскиваем микроэлементами.
Добавляем в этом периоде еще литрвоую банку золы, чтобы хорошо росли косточки.
В середине августа понадобится двойной суперфосфат. Берем 2 большие ложки, добавляем к ним столовую ложку калия. Все размешиваем в 10 л воды.
Опять же туда всыпаем золу - литр. Ее можно заменить стаканом доломитовой муки.
Перед зимой, после опадания листвы, добавляем под деревья по паре ведер органики.
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