Дачный эксперт рассказал, чем лучше всего подкармливать вишневые деревья, чтобы были здоровы и хорошо плодоносили

Весной нужно дать деревьям зольную подкормку. На 10 л воды добавляем литровую банку золы, столовую ложку мочевины, 2 больших ложки бесхлорного калия,

На одно растение идет 3-4 ведра. Удобряем по влажной почве.

Бесхлорный калий можно заменить калийной селитрой. Берем две большие ложки. Когда рост завязей самый активный, опрыскиваем микроэлементами.

Добавляем в этом периоде еще литрвоую банку золы, чтобы хорошо росли косточки.

В середине августа понадобится двойной суперфосфат. Берем 2 большие ложки, добавляем к ним столовую ложку калия. Все размешиваем в 10 л воды.

Опять же туда всыпаем золу - литр. Ее можно заменить стаканом доломитовой муки.

Перед зимой, после опадания листвы, добавляем под деревья по паре ведер органики.