Иллюзия низкой скорости: когда водителям следует воздержаться от ускорения на дороге

Однако прежде чем действовать, стоит проверить показания спидометра. Если скорость не так уж и низка, как кажется, то ускорение может быть нецелесообразным.

Эта иллюзия низкой скорости часто возникает при движении по прямой загородной дороге. Несмотря на то, что реальная скорость может достигать 100-120 км/ч, водителю может показаться, что машина движется лишь со скоростью 50-60 км/ч. Однако это восприятие не соответствует действительности.

Важно не рисковать и не ускоряться на основе иллюзии низкой скорости. Это особенно важно, учитывая возможность резкого поворота или других непредвиденных ситуаций.