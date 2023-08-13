Ситуация, в которой многие водители не притормаживают, хотя это нужно делать, вот важный момент этой опасности

Причина кроется в нарушениях правил дорожного движения, агрессивном стиле вождения и постоянной спешке.

Чтобы предотвратить ДТП, необходимо правильно реагировать в определенных ситуациях, и одним из ключевых моментов является притормаживание. Есть случаи, когда это стоит сделать.

Если водитель замечает, что машина рядом начинает замедлять движение, стоит последовать этому примеру.

Однако не стоит делать резкий тормоз - достаточно притормозить.

Это может понадобиться, чтобы избежать наезда на пешехода.

Возможно, пешеход переходит дорогу, и водитель не видит его из-за другой машины. Но водитель соседнего автомобиля заметил пешехода и начал притормаживать.

Следуя примеру других авто, можно избежать опасных ситуаций.