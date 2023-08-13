Дачник со стажем рассказал, почему сода - лучший друг каждого огородника и садовода

Омолаживаем кусты роз. На 5 л воды берем чайную ложку соды, пол чайной ложки нашатыря, чайную ложку соли Эпсома.

Борьба с сорняками тоже по силам пищевой соде. Мелкую травку, которая лезет между плиток садовой дорожки, можно убрать крепким содовым раствором.

Защищаем капусту. Смешиваем соду и муку пополам, посыпаем капустные листы, чтобы на них не было гусениц.

Подкормка для томатов. Опрыскивание растений содовыми раствором помогает сделать плоды слаще.

Собираясь домой с дачи, протрите испачканные в земле руки, чтобы они снова стали идеально чистыми.