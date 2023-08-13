Определение кислотности почвы с помощью соды и другие способы ее использования на дачном участке

Лечим мучнистую росу. В литре воды разводим столовую ложку соды, туда же добавляем столовую ложку растительного масла и такой же объем жидкого мыла.

Все это заливаем в распылитель и опрыскиваем растения.

Определяем кислотность почвы. Смешайте соду с влажной почвой, если реакция будет, как при гашении уксусом, значит, эта почва кислая.

Содой можно снизить кислотность земли, но не нужно давать слишком большие дозы.

Содой повышаем сладость винограда и предупреждаем развитие серой гнили. На 10 л воды берем 75 г соды.

Опрыскиваем виноградные лозы. Таким же способом боремся с гусеницами на плодовых деревьях.

Компост начал источать зловонный запах? Тогда всыпьте туда соду, скоро вонь пропадет полностью.