Дачный эксперт рассказал, зачем малине нужна горчица и как ее использовать

Раствор, приготовленный из горчичного порошка, может избавить малиновый куст от такого опасного вредителя, как долгоносик.

Насекомое может сильно испортить урожай или вовсе оставить дачника без ягод. Поэтому сразу принимаем меры.

На 20 г горчичного порошка готовим десятилитровое ведро воды. Она должна быть теплой для лучшего растворения горчицы.

Размешанный раствор оставляем на сутки, чтобы он настоялся еще лучше. Потом заливаем его в пульверизатор и опрыскиваем ягодник по листу.

Делаем несколько таких обработок в месяц. Первую надо сделать при распускании почек. вторую проводим через пару недель.