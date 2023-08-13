3 случая, когда водителю понадобится растительное масло: лайфхаки для автомобилистов

15:48 2023-08-13

Опытные водители часто имеют при себе бутылку растительного масла в автомобиле, и это совсем не зря.

Этот продукт оказывается удивительно полезным во многих ситуациях. Растительное масло может быть использовано для протирания различных поверхностей в машине, оно улучшает внешний вид материалов и помогает предотвратить разнообразные проблемы.

В каких случаях растительное масло станет незаменимым помощником для водителя?

  1. Восстановление блеска пластика и кожаной обивки: Растительное масло легко возвращает живой вид пластиковым деталям. Протрите переднюю панель или кожаные сиденья куском тряпки, смоченной маслом, это вернет им блеск и цвет.

  2. Предотвращение примерзания дверей: В холодное время двери могут примерзать из-за замерзшей воды на уплотнительных резинках. Протирание этих поверхностей маслом заранее поможет предотвратить образование льда.

  3. Удаление наклеек: Растительное масло помогает снять наклейки с стекол без остатков. Протрите стекло тряпкой, смоченной маслом, и подождите некоторое время, после чего следы бумаги и клея легко удаляются.

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