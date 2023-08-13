Дачный эксперт научил простому способу избавления капусты от нашествия гусениц

Чтобы прожорливая гусеница не съела весь урожай капусты, можно попробовать применить этот настой, которым успешно пользуются многие бывалые дачники.

Нам понадобится трава чистотела. Произвольное количество. Измельчаем траву - стебли, листья, цветы.

Добавляем картофельную ботву, тоже в изрубленном виде. Всего общей массы зелени должно получиться около 1,5 кг.

Заливаем смесь десятью литрами воды, кипятим немного. Затем держим в темном теплом месте сутки.

После чего процеживаем через марлю и вливаем туда жидкое мыло - 30 г.

Раствором обрабатываем капусту, можно несколько раз. Все гусеницы забудут туда дорогу.