Как помочь помидорам, если у них начали скручиваться листья: советы эксперта

Первая мера - дать больше воздуха. Чаще проветриваем теплицу, крышу можно затенить нетканым материалом, например, лутрасилом, агрилом, спанбондом.
Поливать стараемся реже, но с большим объемом воды.
Делаем пасынкование при длине не больше 5-7 см. За одну неделю обрезаем томат не больше, чем на пару листиков.
Иногда листья крутятся из-за вредителей. В этом случае растение обрабатываем Актелликом, Агроланом или другим средством от тли и белокрылки.
Хорошо помогает при скручивании листиков древесная зола. На два литра порошка берем 10 л горячей воды. Настаиваем сутки.
Потом разбавляем этот концентрат. На литр настоя берем по 9 л воды. Нагреваем жидкость на солнце, поливаем помидоры.
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