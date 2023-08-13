Рецепт хорошей подкормки, которая в разы увеличит урожай ягод вишни

Весенняя подкормка делается на основе древесной золы. На 10 л воды добавляем большую ложку бесхлорного калия, туда же литр древесной золы, столовую ложку мочевины.

Важно: если берем хлористый калий, то вишня может сбросить листья. На каждое деревце выливаем около 4 ведер.

Бесхлорный калий можно заменить калийной селитрой. Тоже добавляем по 2 большие ложки.

Когда завязи активно формируются, нужно дать растению раствор из микроэлементов, покупаем в магазине. Также в это время пригодится литр золы, это поможет сформироваться косточкам.

В середине августа нужно дать деревьям такое удобрение. Составляем его из двойного гранулированного суперфосфата, одной столовой ложки калия, все размешиваем в 10 л воды.

Отдельно даем литровую банку золы. Вместо нее можно подкормить доломитовой мукой, берем стакан порошка.

Когда листья опадут, вишню поддерживаем органическими удобрениями по своему выбору.