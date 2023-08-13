3 ситуации, когда водителю понадобится бумажное полотенце

16:45 2023-08-13

Опытные автолюбители всегда хранят в своем автомобиле хотя бы один рулон бумажного полотенца, и хотя этот материал действительно удобен для уборки салона и сбора мусора, он может пригодиться водителю и в других ситуациях.

Существует три весьма необычных момента, когда бумажное полотенце становится настоящим спасением для автомобилиста.

  1. Мойка автомобиля зимой: Зимой после мойки на уплотнительных резинках могут образоваться проблемы из-за замерзшей воды. Чтобы избежать этого, водитель может пройтись по уплотнителям бумажным полотенцем с растительным маслом, создавая защитную пленку, которая предотвратит примораживание дверей.

  2. Борьба с конденсатом на стекле: Зимой из-за перепада температур на лобовом стекле может появиться конденсат. Однако при помощи бумажного полотенца его можно быстро убрать, предотвращая запотевание стекла и обеспечивая хорошую видимость.

  3. Проверка моторного масла: Бумажное полотенце также может пригодиться для проверки качества моторного масла. Если на него нанести несколько капель масла и обнаружить, что края пятна оказались рваными, это может указывать на разбавленное масло.

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