3 ситуации, когда водителю понадобится бумажное полотенце

Существует три весьма необычных момента, когда бумажное полотенце становится настоящим спасением для автомобилиста.
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Мойка автомобиля зимой: Зимой после мойки на уплотнительных резинках могут образоваться проблемы из-за замерзшей воды. Чтобы избежать этого, водитель может пройтись по уплотнителям бумажным полотенцем с растительным маслом, создавая защитную пленку, которая предотвратит примораживание дверей.
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Борьба с конденсатом на стекле: Зимой из-за перепада температур на лобовом стекле может появиться конденсат. Однако при помощи бумажного полотенца его можно быстро убрать, предотвращая запотевание стекла и обеспечивая хорошую видимость.
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Проверка моторного масла: Бумажное полотенце также может пригодиться для проверки качества моторного масла. Если на него нанести несколько капель масла и обнаружить, что края пятна оказались рваными, это может указывать на разбавленное масло.
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