3 ситуации, когда водителю понадобится бумажное полотенце

Существует три весьма необычных момента, когда бумажное полотенце становится настоящим спасением для автомобилиста.

Мойка автомобиля зимой: Зимой после мойки на уплотнительных резинках могут образоваться проблемы из-за замерзшей воды. Чтобы избежать этого, водитель может пройтись по уплотнителям бумажным полотенцем с растительным маслом, создавая защитную пленку, которая предотвратит примораживание дверей.

Борьба с конденсатом на стекле: Зимой из-за перепада температур на лобовом стекле может появиться конденсат. Однако при помощи бумажного полотенца его можно быстро убрать, предотвращая запотевание стекла и обеспечивая хорошую видимость.