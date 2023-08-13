3 совета для водителя перед дальней поездкой: как избежать усталости за рулём

16:55 2023-08-13

Подготавливаясь к дальней поездке на своём автомобиле, каждый водитель стремится получить удовольствие от путешествия.

Однако долгое время за рулём может вызвать сильную усталость, что может сделать поездку мучительной. Чтобы обеспечить приятные воспоминания от дороги и избежать изнурительной утомляемости, соблюдение нескольких правил до и во время поездки является важным фактором.

Правильная подготовка

Первый ключевой шаг - перед началом дальней поездки обязательно высыпаться. Отправляться в путь уставшим - неверное решение, так как усталость может снизить реакцию и повысить опасность. Стоит избегать избыточного перекуса перед поездкой, так как тяжёлый желудок может вызвать сонливость. Умеренный перекус и чашка кофе вполне подойдут. Лучше пообедать в кафе по дороге.

Не управлять автомобилем в тишине

Однообразие дороги и отсутствие разговора с пассажирами - рецепт для утомления. Для предотвращения этого следует активно общаться с попутчиками или включить бодрую музыку, которая поддержит бодрствование.

Промежуточные Остановки

Регулярные остановки - залог бодрости во время долгой дороги. Остановившись, водитель может отдохнуть, поесть и освежиться. Не забывайте выходить из машины для небольшой прогулки и свежего воздуха. Такие перерывы помогут избежать неожиданной усталости.

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