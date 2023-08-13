3 совета для водителя перед дальней поездкой: как избежать усталости за рулём

Однако долгое время за рулём может вызвать сильную усталость, что может сделать поездку мучительной. Чтобы обеспечить приятные воспоминания от дороги и избежать изнурительной утомляемости, соблюдение нескольких правил до и во время поездки является важным фактором.

Правильная подготовка

Первый ключевой шаг - перед началом дальней поездки обязательно высыпаться. Отправляться в путь уставшим - неверное решение, так как усталость может снизить реакцию и повысить опасность. Стоит избегать избыточного перекуса перед поездкой, так как тяжёлый желудок может вызвать сонливость. Умеренный перекус и чашка кофе вполне подойдут. Лучше пообедать в кафе по дороге.

Не управлять автомобилем в тишине

Однообразие дороги и отсутствие разговора с пассажирами - рецепт для утомления. Для предотвращения этого следует активно общаться с попутчиками или включить бодрую музыку, которая поддержит бодрствование.

Промежуточные Остановки

Регулярные остановки - залог бодрости во время долгой дороги. Остановившись, водитель может отдохнуть, поесть и освежиться. Не забывайте выходить из машины для небольшой прогулки и свежего воздуха. Такие перерывы помогут избежать неожиданной усталости.