Дачный эксперт научил, как определить по листьям, чего не хватает перцам

В период активного наращивания листвы перцам нужно давать азот, тогда они не будут бледными, вялыми и мелкими. Зелень развивается быстро и бурно, имеет яркий окрас.

Во время цветения нужно дать перцам фосфор и калий. На 8 л воды добавляем 2 большие ложки рыбной муки, поливаем растения раствором.

Если фосфора не хватает, листья станут окрашиваться в фиолетовый цвет. если не хватает калия, нужно покормить растения настоем древесной золы.

На 10 л воды берем 150 мл золы, настой готовится сутки. Потом делаем обычный полив.

Если вы увидели, что листики измельчали и стали опадать, нужно дать им борную кислоту. На 10 л воды берем чайную ложку порошка.