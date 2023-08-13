Почему аборигены Мадагаскара танцуют с мертвыми и боятся близнецов

Мадагаскар - это островное государство с невероятной природой. Это страна лемуров и других необычных животных.

К слову, Мадагаскар является частью древней Индии. Ранее учёные считали, что в свое время остров откололся от Африки. Но, как выяснилось потом, свыше 80 миллионов лет назад Мадагаскар отделился от Индии.

Мадагаскарская культура имеет французские и арабские корни. Люди на острове появились еще в IV веке до нашей эры. Переселенцы уничтожали леса и высадили культурные растения. Через столетия на острове стали селиться арабы. Позже он стал колонией Франции.

Примерно 90 процентов животных, насекомых и растений Мадагаскара больше нигде на планете не встречаются. К примеру, туристов удивляет и пугает местный таракан длиной 30 см и прыгающая на метр в высоту крыса.

Местные женщины наносят на лицо специальные узоры. Своеобразный макияж из белой и жёлтой краскок с добавлением трав защищает кожу от насекомых и солнечных лучей.

У некоторых жителей Мадагаскара есть странный обычай: танцевать с мёртвыми. Примерно раз в семь лет родные усопшего собираются у его могилы, достают останки и оборачивают их в шёлковые ткани, а потом устраивают танцы под музыку.

Согласно поверьям, покойник только так может соединиться с миром предков. Процедуру повторяют до тех пор, пока от покойника не останется ничего.

Большая часть решений на острове принимается с участием колдунов. Они помогают выбрать место для постройки дома либо день для вступления в брак. К колдунам обращаются за исцелением от недугов и просят совета в бизнесе.

В мадагаскарских семьях боятся рождения близнецов. Местные уверены, что это - дурной признак: семья проклята, а дети-близнецы заколдованы. Раньше вообще родившихся близнецов выбрасывали в лесу.

Мадагаскар - одна из беднейших стран мира. Многие жители зарабатывают всего порядка доллара в день. Но туристы ценят остров на необыкновенную красоту природы, роскошные пляжи и очень богатый животный мир.