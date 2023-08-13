Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поставил на место американцев, пытавшихся склонить его на свою сторону

Недавно американцы заподозрили Кыргызстан в помощи РФ при обходе антироссийских санкций.

Как пишет автор канала Soldado Channel на платформе Дзен, американский сенатор Менендес направил президенту Садыру Жапарову соответствующее письмо. Но это не все: по мнению американского политика, в Кыргызстане будто бы есть некая "эрозия" демократии.

Но, к удивлению чиновников из США, глава Кыргызстана не испугался, не промолчал в ответ. И ответ, по словам автора блога, был весьма достойным.

Россия и Китай от маленького Кыргызстана не зависят. Эти страны и так являются соседями. Между ними - 4 тысячи километров общей границы. И, если Россия захочет, она сможет вагонами либо баржами завезти самый любой товар, который пожелает, - цитирует блогер высказывание Садыра Жапарова.

Блогер подчеркнул: в Россию как поставлялось, что ей нужно, так и поставляется. " Да, это стало дороже. Но все есть, и так и будет. Обложить санкциями самую большую в мире страну не выйдет ни при каких обстоятельствах", - считает автор.

Второй ответ Жапарова касался непосредственно самого послания американского сенатора:

Что касается послания сенатора, то мне приходят письма от многих политиков. Я это расцениваю как обычный повод для того, чтобы оказать на Кыргызстан давление и перетянуть нас на свою сторону.

И мы этого не допустим. Мы - независимая страна. Мы и впредь со всеми странами будем в равных отношениях, - передает слова лидера Кыргызстана блогер.

Он отметил, что именно так и должен работать глава любой независимой страны.