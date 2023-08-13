Сергей Пенкин назвал российскую эстраду балом лицемеров

Сергей Пенкин на светских мероприятиях, где собираются российские звезды, - редкий гость. По словам певца, сейчас у всех слишком много понтов. Но ему на это противно смотреть, потому он предпочитает не видеть этого, отмечает автор канала "Словодел" на платформе Дзен.

Мне не нужен бал лицемеров. Лучше ничего этого не видеть, чем льстить. Если я какие-то слова говорю, то лишь правду. Льстить – значит, обманывать себя. Есть пословица: «Ты можешь себя обмануть, других людей. А Бога не обманешь, – заявил исполнитель в интервью корреспонентам «МК».

Сергей Пенкин при этом предпочитает и телевизор не смотреть. По его мнению, там сейчас много негатива.

По одному каналу идут комедии глупые, бездарные. На мой взгляд, у нас в последнее время потерялось равновесие. И мы не понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, – подчеркнул певец.

Отвечая на вопрос про покинувших РФ звезд, которые жалуются на отсутствие денег, Сергей Пенкин заявил, что в эти бредни не верит и их не слушает. По его мнению, надо любить и уважать своего зрителя, и тот в ответ будет любить тебя.

Петь живьем. Если не уважаешь своего зрителя, и тебя не будут уважать. Как бывает: отработают на сцене полтора часа и уходят, уезжают, - констатировал Сергей.

И добавил, что он может выйти после концерта на "бис" и еще минут 20 петь. Сергей Пенкин, кроме концертно-гастрольной жизни, нашел себя и в преподавательстве. Артист уверен: пока жив, надо заниматься чем-то нужным и полезным