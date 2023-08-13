Необычное применение пены для бритья в автомобиле: две ситуации, когда она незаменима

И хотя это средство кажется далеким от автомобильных задач, оказывается, оно может быть невероятно полезным в некоторых ситуациях.

Предотвращение запотевания стекол

Если стекла вашего автомобиля постоянно покрываются конденсатом, пена для бритья может стать спасительным решением. Просто нанесите пену на стекло и аккуратно удалите ее микрофибровой салфеткой. Таким образом, вы создадите невидимую защиту, которая поможет избежать запотевания в течение нескольких дней.

Проблемы с зеркалом заднего вида

Езда под дождем может вызвать проблемы с наружными зеркалами заднего вида. Вместо специальных антидождевых средств вы можете воспользоваться пеной для бритья. Покройте зеркало тонким слоем пены и затем аккуратно уберите ее. Такое простое действие создаст гидрофобное покрытие, которое не даст воде задерживаться на поверхности зеркала.