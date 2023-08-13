3 косвенных признака скрученного пробега автомобиля: водителям на заметку

Одним из распространенных обманных приемов является скручивание пробега, чтобы увеличить стоимость авто. Вместо того чтобы полагаться на слова продавца, стоит обратить внимание на определенные косвенные признаки, которые могут указывать на нечестную практику скрытия истинного пробега.

Состояние лакокрасочного покрытия и кузова может дать подсказку о действительном пробеге автомобиля. Если на поверхности видны многочисленные царапины и сколы, это может указывать на то, что автомобиль проехал гораздо больше, чем указано в показаниях одометра. Эти повреждения могут свидетельствовать о длительных поездках.

Обратите внимание на состояние обивки сидений, особенно если она выполнена из кожи. Множество трещин и потертостей может свидетельствовать о том, что автомобиль использовался чрезмерно интенсивно. Это может быть признаком того, что авто прошло значительное количество поездок.

Проверьте состояние педалей автомобиля. На автомобиле с небольшим пробегом педали обычно остаются в хорошем состоянии. Если педали выглядят изношенными и стёртыми, это может указывать на то, что машина использовалась более активно, чем утверждает продавец.

Таким образом, наличие повреждений на кузове, износ обивки сидений и стёртые педали могут быть косвенными признаками скрученного пробега автомобиля.